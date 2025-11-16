Je to zhruba 36 let, co šéf pražských komunistů Miroslav Štěpán přestoupil před dělníky ČKD s hypotézou, že v „v žádné zemi, ani v kapitalistické, neexistuje to, aby patnáctileté děti určovaly“, jak se má vládnout. Dělníci odvětili suše a z duše: „Nejsme děti!“
Dnes v té kapitalistické zemi jsme, ale vláda v demisi se chová zcela dětinsky, když chce určovat, s jakým rozpočtem má vládnout ta příští. A tomuto máme být – kvůli podzimnímu termínu voleb – vystaveni při každém čtvrtém rozpočtu. Řešení je přitom celkem jednoduché a využívá to, co slavíme 17. listopadu: svobodné volby. Ale pozor, ne ty, co teď proběhly, nýbrž až ty příští.
Co se dočtete dál
- Proč každé čtyři roky vláda v demisi ovládá proces tvorby státního rozpočtu.
- Jak pravidlo z roku 2013 posunulo termíny voleb do rozpočtového cyklu.
- Jaká legislativní a ústavní opatření by umožnila eliminovat vliv vlády v demisi.
