Dejte nám rozpočet, říká vládě v demisi nastupující premiér Andrej Babiš. Nedáme, nebo dáme, ale jen když… zní odpověď politiků na rozloučenou. V celém tomto až bizarním povolebním období, kdy se z hlubin minulosti vynořují na jednotlivé politiky věci, na které by rádi už dávno zapomněli, je spor o rozpočet jediný skutečně podstatný z hlediska fungování státu. A je třeba říci, že je to spor natolik nestandardní, že na tuto událost nevypsala kurz žádná sázková kancelář.
- Kdy pošle vláda v demisi nové sněmovně rozpočet?
- Jak moc je rozpočet 2026 děravý?
- Jak realistické jsou vize nové vlády ohledně rozpočtu?
