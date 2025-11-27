Když naposledy byla ministryní financí paní Schillerová a premiérem pan Babiš, rozhořel se na tuzemské poměry nezvykle ostrý spor mezi vládou a Českou národní bankou. Psal se rok 2021 a ČNB začala v předtuše blížící se inflační pohromy zvedat úrokové sazby, ačkoliv ekonomika se stále sbírala z pandemického propadu. Babiš tehdy krok ČNB označil za „nesmyslný a nepochopitelný“, Schillerová pak za „přehození výhybky na kolej typickou pro rozvojové země“. Servítky si ale nebral ani tehdejší guvernér ČNB Rusnok, který slova ministryně odmítl jako „nekompetentní“.
S výhodou zpětného pohledu nyní víme, že pravdu tehdy měla ČNB. Drtivá inflace skutečně udeřila a sazby pak horečně zvedaly centrální banky po celém světě.
Že vládnoucí politici neradi vidí zvyšování úroků, je normální. Kdyby jim to (z dobrých důvodů) nebylo striktně zapovězené, pravděpodobně by si bez váhání odhlasovali sazby na nule nebo ideálně ještě níže. Jelikož je jim ale tato pravomoc upřena, omezují se na menší (Schillerová) či větší (Donald Trump) výpady vůči neposlušné centrální bance.
K podobné neshodě může dojít i nyní. ČNB stále není s vývojem inflace zcela spokojena a sama ve svých vyjádřeních pravidelně zmiňuje příliš uvolněnou vládní rozpočtovou politiku jako jeden z významných proinflačních faktorů. A pokud doteď byla fiskální politika uvolněná, v příštích letech se zřejmě chystá být přímo nespoutaná.
Od produktivity ke kapitálu: Česká ekonomika poroste kolem 2,5 procenta
Již samotné programové prohlášení nastupující garnitury i výroky jejích zástupců, podle kterých všude chybí peníze a bude nezbytné jich mohutně přisypat, dávají tušit, že přichází rozpočtové rodeo. Třešničkou na inflačním dortu by pak byl deklarovaný záměr nové koalice dotovat vybraným skupinám obyvatel nákupy nemovitostí. Tedy přilévat další olej do cenového požáru na realitním trhu, který ČNB dlouhodobě nedává spát.
Silnější karty v případném konfliktu drží ČNB. Může zvýšit sazby a tím přistřihnout vládnímu plánu na dluhovou bonanzu křidélka. Udělá to?
Autor je hlavním ekonomem společnosti Investika
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist