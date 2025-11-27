Příliv Ukrajinců výrazně podpořil produkční kapacity české ekonomiky, další růst ekonomiky přinesou investice. V analytickém blogu ČNB jsme odhalili, co v příštích letech potáhne českou ekonomiku kupředu – a co ji naopak brzdí.
Znát potenciální růst ekonomiky je pro centrální banku klíčové. Pomáhá jí rozpoznat, zda se hospodářství přehřívá nebo naopak zaostává za svými možnostmi, a podle toho dokáže optimálně nastavit úrokové sazby. V posledních deseti letech česká ekonomika zažila několik strukturálních zlomů: covidovou pandemii, ale také méně viditelné zpomalení růstu produktivity od roku 2016. Právě to vedlo ČNB k tomu, že loni snížila odhad dlouhodobého růstu ze tří procent na 2,5 procenta.
- Jaký je dopad přílivu více než 350 tisíc Ukrajinců na produkční kapacitu a trh práce.
- Jaký vliv budou mít investice do strojů, technologií a budov na dlouhodobý růst HDP.
- Jak důchodová reforma po roce 2030 ovlivní počet lidí v produktivním věku a účast na trhu práce.
