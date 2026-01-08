S koncem roku a začátkem toho nového přichází čas na bilancování a také na pokus o nahlédnutí do toho, co nás čeká. Vyberme si tu těžší z těchto dvou možností a pokusme se sestavit hned několik prognóz, které napoví, jak by se mohla česká ekonomika v roce 2026 vyvíjet.
Zaprvé, růst HDP zůstane lehce nad potenciálem (2,5 procenta). Bude hnán primárně poptávkou domácností. Ty se z více než pětileté depresivní fáze postpandemického spoření, během níž míra úspor dosahuje 18–20 procent, v letošním roce přepnou do (lehce) euforického módu utrácení. Můžeme předpokládat, že míra jejich úspor klesne pod 15 procent.
Části české společnosti pomůže, že je pryč vláda Petra Fialy – výrazný skok směrem nahoru v důvěře domácností v posledních měsících, která se dostala na nejvyšší úroveň od prosince 2019, lze totiž částečně připsat nejspíše říjnovým sněmovním volbám a následné změně vlády.
