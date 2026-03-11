A víš, že už ti není dvacet, usmála se kolegyně, když jsem jí řekl o svých plánech. Vzápětí přicházely zákonitě další otázky: Tam se dá dostat nějak normálně? Vlak bude stát raketu, ne? Jak se budeš dostávat na sjezdovky, když nebudeš mít auto?
Aby bylo jasno: před dvěma lety mi bylo čtyřicet a nejlíp si dokážu vyčistit hlavu na horách, ideálně na lyžích. A tak mě na začátku zimy napadlo, že bych vyrazil po práci za sněhem a sluncem na sever Itálie do Dolomit, bez auta a zhruba za čtyři dny se zase vrátil. Žádných osm hodin za volantem, žádný hustý provoz u Mnichova ani obavy z toho, že bude kolona v Brennerském průsmyku. Člověk zkrátka musí občas udělat něco jinak. Tady je důkaz, že není třeba se bát. Naopak. Stačí sbalit kufr nebo krosnu.
Co se dočtete dál
- Na kolik korun cesta vyšla.
- Jak se z města dostat do středisek bez auta.
- Na co si dát pozor.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.