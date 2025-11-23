Jihočeská ODS v závěru minulého týdne překvapila výzvou, aby na předsedu strany kandidoval jejich hejtman Martin Kuba. A ještě tak přiživila spekulace ohledně dalších kroků politika, který tento měsíc také velkolepou upoutávkou s dronovými přelety nad Karlštejnem nebo Prahou rozjel svůj osobní podcast „Super Česko“, v němž mluví o budoucnosti země.
Na první pohled vše nasvědčuje tomu, že se po 13 letech na jihu Čech chystá návrat někdejšího ministra průmyslu a obchodu do Prahy. A že by už za méně než dva měsíce, v lednu na kongresu ODS, mohl vyzvat dosavadní jediné dva kandidáty na předsedu: ministra dopravy Martina Kupku a místostarostu Ostravy-jih Radima Ivana. Samotný Kuba však nechává dotazy stále otevřené. A byť se k jeho kandidatuře mnozí straníci upínají, on sám s ní podle informací HN příliš nepočítá.
Co se dočtete dál
- Jak se zdroje HN vyjadřují k možné Kubově kandidatuře na předsedu ODS.
- O kom se nejnověji spekulovalo.
- Proč vidí straníci v Kubovi naději.
