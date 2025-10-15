Poté co premiér Petr Fiala po téměř dvanácti letech ve vedení ODS oznámil, že už nebude kandidovat na šéfa strany, se mezi jeho spolustraníky intenzivně řeší, kdo po něm převezme vedení partaje. Veřejně se mluví o lidech, jako je první místopředseda strany a dosavadní ministr dopravy Martin Kupka nebo hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Ale část ODS je přesvědčena, že strana potřebuje mladší tváře. A dvě výrazné už se rýsují.
Co se dočtete dál
- Kdo zvažuje kandidaturu do čela ODS.
- Za jakých okolností se může ucházet o post předsedy ODS Jiří Havránek.
- Proč by Havránek mohl být „černým koněm“ volby.
