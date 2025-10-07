Před jedenácti lety jen málokdo věřil, že profesor politologie může zachránit skomírající ODS. Strana byla po pádu vlády Petra Nečase po kauze Nagyová doslova v troskách. Za sebou měla volební debakl a před sebou zářícího Andreje Babiše, jehož ANO zostra nastoupilo na českou politickou scénu. Petr Fiala to ale zvládl, pomalu vytáhl stranu zpět na výsluní a vrátil ji do Strakovy akademie. Nyní ale oznámil, že ve vedení ODS skončí, zůstane řadovým poslancem.
