Premiér a předseda ODS Petr Fiala již nebude obhajovat post šéfa strany. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr,“ zdůvodnil Fiala svůj konec v čele ODS.
Prohra ve sněmovních volbách v koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) navíc rozdmýchává napětí zejména mezi ODS a lidovci. Občanští demokraté si stěžují, že je v některých krajích přeskákali členové KDU-ČSL, a prohlašují, že strana potřebuje „refresh“ a osamostatnění. Koaličním partnerům naopak stávající situace vyhovuje a spojení se vzdávat nechtějí. Podle oslovených politologů je budoucnost koalice úzce spojena právě s osudem končícího premiéra.
Co se dočtete dál
- Proč už ODS nechce být v koalici Spolu.
- Jak argumentují lidovci, kteří naopak koalici považují za smysluplnou.
- Proč, jestli nakonec koalice přežije, bude podle politologa záležet i na budoucnosti končícího premiéra Petra Fialy.
