Povolební sněmovní většina hnutí ANO s Motoristy a SPD se pomalu rýsuje a spolu s ní jsou konkrétnější i představy o tom, kdo obsadí jaké ministerstvo. Stejně tak se rozjíždí debaty o programových průnicích jednotlivých stran. Už nyní je jasné, že vítězné ANO v některých případech bude muset příliš radikální snahy spojenců mírnit: například ty na úplné zrušení inkluze nebo rychlé překopání penězovodů ve zdravotnictví.
I když všechny strany tvrdí, že oficiálně se o křeslech ve vládě vůbec zatím nejedná, podle informací HN už jednotlivé strany své požadavky vznesly.
Co se dočtete dál
- V čem se program budoucí vládní koalice shoduje.
- Na co naopak ANO nechce svým spojencům přistoupit.
- Jaké posty chce kdo obsadit.
