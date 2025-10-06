Andrej Babiš se bude ve sněmovně podle dosavadního scénáře pravděpodobně opírat o většinu 108 hlasů poslanců. HN vybraly 12 z celkem 45 nových tváří, jejichž prohlášení z minulosti mířila proti Ukrajině a ve prospěch Ruska, vyjadřovaly se velmi kriticky k Evropské unii či NATO, tolerovaly xenofobii nebo spolupracovaly s komunistickými zpravodajskými službami.
SPD
Zuzana Majerová
Předsedkyně Trikolory svůj protiukrajinský postoj nikdy neskrývala. V předvolební debatě v České televizi například naznačovala, že zbraně posílané na Ukrajinu stejně nakonec končí v ruských rukou. Zdůvodňuje tak odhodlání SPD omezit či úplně zastavit zbrojní dodávky napadené zemi. „Česká vláda má hájit české zájmy a žádné jiné! Ne ukrajinské, ne bruselské! Válka na Ukrajině není naše válka, nic nás nepoutá k Rusku ani k Ukrajině,“ píše na facebookových stránkách Trikolory.
Co se dočtete dál
- Kdo nechce podporu Ukrajiny.
- Kdo je proti EU, Green Dealu apod.
- Jakou má minulost budoucí opora vlády.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.