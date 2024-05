Americké kapitálové trhy jsou v blízkosti svých cenových rekordů a řada akcií je oceněna skutečně velkoryse. Zároveň burzy táhne nahoru jen pár technologických titulů, a to v největší míře od technologické bubliny. „Už v minulosti jsme viděli, že trh táhlo nahoru jen několik akcií, ať už šlo o AT&T nebo ExxonMobil. Nyní jde však o začátek nového dlouhodobého býčího trhu,“ předvídá růst akciových trhů hlavní globální stratég brokerské firmy Freedom Capital Markets Jay Woods. Přes čtvrt století strávil obchodováním s cennými papíry na newyorské burze, mimo jiné ve službách mocného bankovního domu Goldman Sachs.

Příští měsíce čeká mírnou korekci na trzích po dvou čtvrtletích prudkého růstu, léto tak bude podle něj nudné i přes blížící se prezidentské volby v USA. Dobrým znamením podle něj je, že investoři opět využívají poklesy cen akcií k jejich nákupu. Růstu trhu věří i přes geopolitická rizika a problémy trhu s komerčními realitami. V New Yorku jsou totiž vidět neobsazené kanceláře a celé budovy na pronájem či prodej.

Jsou rozdílné názory na to, zda je bublina na amerických burzách, nebo ne. Jak hodnotíte současnou situaci vy?

Nevěřím, že jsme v bublině. Slyšíme o bublině pokaždé, když přijde řeč na technologické tituly, které prudce rostly. Když se podíváte na oblast umělé inteligence, tak se jí daří velice dobře, ukázkovým příkladem je Nvidia. V rámci sektoru ale rostla řada dalších akcií. Vše navíc musíme zasadit do širšího kontextu a podívat se zpět do roku 2022. Tehdy takzvané Magnificient Seven (sedm hlavních technologických akcií pojmenovaných po slavném westernu Sedm statečných – pozn. red.), které lidé rádi přiřazují do kategorie bublin, propadly v průměru o 45 procent. Byl to příšerný rok. Loni se však akcie odrazily a ztráty smazaly, což znamená, že musely růst o více než osmdesát procent. Dokázaly to Nvidia, Meta, Microsoft nebo Apple. Dostaly se dokonce na nová maxima. A jejich růst pokračuje i letos.

Co se dočtete dál Jak odhaduje další vývoj na amerických trzích Jay Woods, který pracoval i pro banku Goldman Sachs.

Považuje za riziko pro trhy sektor komerčních realit.

Jak se změnila nálada investorů na burzách.

Co bude znamenat umělá inteligence pro finanční sektor.

Která událost na trzích byla pro něj osobně nejhorší.