Je to rychlá raketová hra, zábavný kříženec mezi tenisem a squashem. Padel vznikl v 60. letech v Mexiku a pak se rozšířil zejména po Jižní Americe a jižní Evropě, fenoménem je především ve Španělsku a Argentině, odkud pocházejí největší světové hvězdy jako Agustín Tapia, Ale Galán či Arturo Coello.
Padel ale rychle roste po celém světě a Česko není výjimkou, byť zatím podle výsledků i počtu kurtů patříme do druhého až třetího sledu v Evropě. Přesto se brzy nejlepší světový padel v Praze ukáže. Za dva týdny, konkrétně 27. srpna, do metropole přijedou čtyři elitní padelisté: portugalští bratři Miguel a Nuno Deusovi v exhibičním zápase vyzvou argentinskou dvojici Gonzalo Alfonso – Leonel Daniel Aguirre. Všichni zmínění patří do první světové padesátky a zvlášť poslední jmenovaný, známý pod přezdívkou Tolito, je proslulý showman, jehož hru zdobí neuvěřitelné technické kousky.
Co se dočtete dál
- Kdo přijede na pražskou padelovou exhibici a co od nich čekat.
- Jaký je současný stav počtu padelových kurtů v Česku a tempo jejich růstu.
- Kteří známí investoři a podnikatelé v Česku již vstoupili do padelu.
- Jaké jsou náklady a technické požadavky na stavbu padelového kurtu.
- Jak padel mění využití tenisové infrastruktury v Česku.
- Jaké překážky (trenéři, kryté kurty, počasí) brzdí růst padelu v ČR.
- Jaký je potenciál padelu jako investiční příležitosti a obchodního produktu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.