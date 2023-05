Kdo tento týden projíždí nebo prochází přes náměstí Republiky, nemůže tohle obří skleněné „akvárko“ minout. V centru Prahy dočasně vyrostl padelový kurt. Padel? Kdo z vás o tomhle sportu slyšel, ruku nahoru.

V Česku jsou jen tři stovky registrovaných hráčů a neregistrovaných zhruba tisíc. Doteď tu byl padel, který v sobě kombinuje prvky tenisu a squashe, na okraji zájmu. Ale to by se mělo brzy změnit. Je to nejrychleji rostoucí sport v Evropě, který si oblíbily celebrity, rekreační hráči i investoři. A i u nás začaly růst padelové kurty v rychlém tempu, jen v metropoli se po covidové brzdě za poslední měsíce otevřely na Proseku, Žižkově, v Edenu a jeden se právě začíná stavět na Štvanici.