Sportovní vybavení má být dostupné jako rohlíky. Maximálně dvacet minut chůze nebo jízdy od domova. Tak si budoucnost Decathlonu představuje jeho šéfka pro Českou republiku Anna Szymanek. Firma proto testuje nový formát menších prodejen. Nejde jen o doplněk ke klasickým velkým obchodům na okrajích měst, ale o způsob, jak být lidem blíž. Szymanek v rozhovoru pro týdeník Ekonom mluví také o tom, kdy dává smysl sportovní vybavení půjčovat a proč Decathlon začal podporovat sportovce přímo v parcích.
Co se dočtete dál
- Proč chce Decathlon v Česku vsadit na malé prodejny a jak rychle budou přibývat.
- Jak se liší prodejny Decathlonu napříč Českem a čím se malé prodejny budou lišit od velkých.
- Jaký vliv mají sporty na českou kulturu nakupování a které sporty jsou nejoblíbenější.
- Čím se v přístupu ke sportu odlišují Češi od Poláků a Němců.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.