Investování do akcií firem vyrábějících sportovní vybavení dostalo v posledních letech nový rozměr. A to nejen kvůli rozvoji retailového investování dostupného téměř každému. Samotné sportování, zejména běh, zažívá v posledním desetiletí značný rozmach, který byl umocněn pandemií covidu-19. Počet lidí, kteří běhají, se mezi lety 2012 a 2022 zvýšil o téměř 60 procent. A ukazuje se, že je velmi mnoho sportovních nadšenců, kteří své oblíbené značky podporují nejen nákupem produktu, ale dnes i investováním do jejich akcií.
Jednou ze značek, jež se při sestavování sportovního portfolia vyplatí nepřehlédnout, je bezesporu americká společnost Nike. Ta je známá především produkcí sportovního oblečení a obuvi, ale její charakteristické logo v podobě „fajfky“ najdeme ve všech možných odvětvích, například i na hokejové výstroji. A investice do ní může nyní představovat zajímavou příležitost.
Co se dočtete dál
- Do kterých značek investovat a proč.
- Jak se měnily tržby a ziskovost Amer Sports po vstupu na burzu.
- Proč může být zajímavá značka Shimano.
