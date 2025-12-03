Asi nejčastější rada při investování je nesázet na jedno aktivum a diverzifikovat. Investoři tak mívají v portfoliích zejména akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo zlato. Dává to smysl, cílem je zkrátka rozložit riziko. Jenže pak je tu Nassim Nicholas Taleb, jenž si myslí, že je lepší postavit portfolio úplně jinak. Investory jeho strategie přirozeně přitahuje, neboť je schopná vydělávat i přes sto procent ročně.
Co se dočtete dál
- Jak funguje strategie vzpěračské činky v praxi.
- Kolik Talebovy myšlenky vydělávají.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.