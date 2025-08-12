Jsou finanční trhy v současnosti křehké? Pokud ano, jak se vůči této jejich fragilitě bránit? To jsou klíčové otázky, které by si měl každý investor v současnosti pokládat. Fragilita je pojem, kterému se věnoval slavný filozof a odborník v oboru finanční matematiky Nassim Taleb ve svých publikacích, jako jsou Černá labuť nebo Antifragilita. Taleb se zabýval nahodilými událostmi (například vzestupem internetu, rozpadem SSSR či útoky z 11. září 2001), které označuje za přílet černé labutě. Její přílet funguje jako spouštěč pro rozbití systému. Nestačí ovšem pouze zmíněná labuť. Systém musí být křehký, aby negativní události podlehl.
Autor aplikuje svou filozofii na fiskální, měnovou politiku a geopolitiku a samozřejmě na investice. Jak tedy vytvořit skutečně odolné portfolio?
Co se dočtete dál
- Jak se staví odolné portfolio.
- Které techniky lze využít.
- Jaké akcie jsou odolné.
