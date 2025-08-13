Že jsou akcie drahé, slýcháme už několik let. Konkrétně hlavně o těch amerických. Shillerův ukazatel poměru ceny akcie k ziskům, který říká, jak moc jsou akcie drahé nebo levné, se drží nad historickým průměrem už od konce roku 2009. Letos v červenci byly americké akcie asi stejně tak drahé jako v listopadu 1998 nebo prosinci 2000. Kdybychom takhle drahé akcie v té době koupili, byla by v prvním případě jejich desetiletá výkonnost mírně záporná, v druhém mírně kladná. Byl by to tedy naprosto odlišný vývoj od toho, jaký jsme viděli za posledních deset let, kdy akcie dosáhly velmi vysokého průměrného zhodnocení.
Pokud stále platí, že drahé akcie vykazují nižší budoucí výkonnost, měly by zlevnit, ale kdy a o kolik? Za posledních třicet let akcie nikdy nezlevňovaly tak výrazně jako v průběhu minulého století. Průměr podstřelily jen jednou, po finanční krizi v roce 2008. Jinak se spíše chovaly tak, jako kdyby staré bubliny ještě ani pořádně nesplaskly a ty nové se začaly nafukovat.
V posledních pěti letech přišlo zotavení po covidu i energetické krizi tak rychle, že se akcie ani na svém dně ještě nedaly považovat za levné. Na kolik je tedy relevantní srovnávat se s průměrem od roku 1881, když se za posledních čtyřicet let vyvíjí ukazatel ocenění jinak?
Někdo může namítnout, že dražší akcie nejsou odchylkou od 150letého průměru, ale novým normálem. Pro toto tvrzení se těžko hledají argumenty. Je proto na místě brát indikátor ocenění stále vážně, i když o směru akciových trhů rozhodují i jiné faktory. Je realistické předpokládat nižší budoucí zhodnocení od těch akcií, které jsou nadhodnocené. Je proto vhodné poohlídnout se i po levnějších titulech z regionů Evropy, rozvíjejících se trhů, hodnotových akciích a akciích malých firem. A pravděpodobně se v této době, kdy jsou ceny tradičních aktiv, a to včetně nemovitostí, přestřelené, neobejdeme bez alternativních investic.
