Zatímco krátkodobé ekonomické odhady závisí na řadě faktorů, které je často složité predikovat, odhady na desítky let dopředu jsou paradoxně v mnoha ohledech jednodušší. Nepodléhají náhlým změnám v rámci ekonomického cyklu a analytici pracují se stabilnějšími proměnnými, jako je růst populace nebo očekávaný nárůst produktivity. To je dobrá zpráva pro dlouhodobé investory, kteří tak mohou lépe připravit své portfolio pro budoucnost.

Hlavní otázkou pak je, jak na očekávané trendy reagovat. Lze předpokládat, že Čína překoná velikostí americkou ekonomiku, v delším horizontu je pak předpovídaný i třeba raketový nárůst Indie, Indonésie či Nigérie. To se odrazí i na finančních trzích, byť to neznamená, že by například čínský akciový trh měl v nejbližší době překonat co do velikosti ten americký.

Historie ukazuje, že velikost akciového trhu jde ruku v ruce s bohatstvím lidí, a v tomto kontextu tak dávají smysl spíše ukazatele týkající se HDP v přepočtu na obyvatele. I ty ale naznačují rychlejší nárůst velikosti akciových trhů v zemích dnes vnímaných jako rozvíjejících se ve srovnání s vyspělými zeměmi.

Na trhy pak budou dopadat také změny v demografickém složení (nejen) u vyspělých zemí. Historická data ukazují, že stárnutí populace zpomaluje ekonomický růst, negativně dopadá na růst ziskovosti firem a v konečném důsledku může vést i k pomalejšímu růstu na daném akciovém trhu.

Dlouhodobě odolné portfolio tak nelze postavit konstantním přeléváním mezi třídami aktiv, regiony nebo i sektory podle aktuálních trendů. Jako dlouhodobý investor je rozumnější využít aktivní přístup spíše k identifikaci rizik. Bude za 30 let indický akciový trh větší než americký? Patrně ne, přesto může být chybou ho do svých investic nezařadit. A naopak – bude americký akciový trh za 30 let největší? Patrně ano, přesto nemusí být správné rozhodnutí držet investice pouze na něm. Široce diverzifikované portfolio je tak nejjistější cestou, jak na dlouhodobých trendech profitovat.