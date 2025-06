Nad světovými finančními trhy i ekonomikou letos již několikrát řádně zahřmělo. Hlavním spouštěčem byly výroky administrativy Spojených států na téma obchodních cel. Na trzích došlo k výkyvům a ekonomové se ponořili do odhadování dopadů cel na hospodářský růst a inflaci. Akciové trhy se zatím vždy dokázaly z těchto otřesů zotavit, dolar však prohloubil svůj pokles, viditelný již od března.

Oslabení dolaru Trumpově vládě až tak nevadí, neboť samo o sobě může aspoň přechodně pomoci americkým exportům. Méně vítaný je nárůst výnosů vládních dluhopisů USA, jenž představuje vyšší náklady na financování napříč tamní ekonomikou. Výpočty totiž ukazují, že cla povedou ke zpomalení hospodářského růstu – napříč světem a včetně ekonomiky USA – a zároveň k růstu inflačních tlaků, ve Spojených státech v prvé řadě.

Přesto lze říct, že na finančních trzích k žádné průtrži mračen zatím nedošlo. „V máji hřímoty nedělají trampoty,“ říká jedna z pranostik. Ukazuje se, že prezident Trump je v situaci nepříznivé reakce finančních trhů připraven své kroky korigovat. Trhy nyní sázejí na to, že se Trumpova administrativa bude chtít bouřím na trzích a v ekonomice vyhnout a že ohledně cel upřednostní schůdné dohody. To by mělo pomoci globálním akciím a výnosy vládních dluhopisů v USA by měly pozvolna klesnout s tím, jak by se mělo pootevřít okénko pro snížení úroků amerického Fedu.

Tendence trhů vracet se k pozitivním očekáváním však může pod tíhou nejistot polevit. Kroky Trumpovy administrativy vedou k tomu, že americký dolar a vládní dluhopisy ztrácejí v očích investorů status pomyslného bezpečného přístavu, do nějž se lze při bouřích na trzích či v globální ekonomice uchýlit. Dolar tak ve výhledu následujících dvanácti měsíců může vůči euru dále oslabit, výnos desetiletého vládního dluhopisu zůstane nad čtyřmi procenty a zisky amerických akcií mohou vůči ostatním regionům spíše zaostávat. Horší předvídatelnost s sebou nese náklady a trhy ve Spojených státech v tomto ohledu nemají výjimku.