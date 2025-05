Výnosy amerických státních dluhopisů s třicetiletou splatností se v pondělí vyšplhaly na více než pět procent. Dostaly se tak na nejvyšší úroveň od listopadu 2023, když překonaly letošní maxima, kterých dosáhly během dubnového výprodeje. Tehdy dluhopisové trhy rozbouřily reciproční cla Donalda Trumpa.

Výnosy státních dluhopisů se pohybují inverzně k cenám. To znamená, že jejich výnos roste v okamžiku, kdy se investoři dluhopisů zbavují, což tlačí dolů jejich cenu. Stávající výprodej na trzích mají na svědomí především dvě podstatné události z minulého týdne. Snížení elitního kreditního ratingu USA od ratingové agentury Moody’s a taktéž pokrok v projednávání rozsáhlého daňového zákona, který by mohl výrazně zatížit státní rozpočet. Stoupající náklady na dlouhodobé půjčky Spojených států by se mohly negativně odrazit také v peněženkách Čechů.

