Na začátku roku, a především v dubnu, po takzvaném Dni osvobození, kdy prezident Donald Trump uvalil reciproční cla na obchodní partnery USA, se mnozí investoři rozhodli přesunout velkou část peněz z amerických akcií a dluhopisů na jiné trhy. V poslední době ale začal znovu převládat příběh o výjimečnosti Spojených států. Vidět je to právě na přítoku financí do amerických akcií a fondů. Rizika spojená s nepředvídatelnou Trumpovou politikou přitom nikam nezmizela. Prezident to trhům připomněl minulý týden, kdy udělal překvapivý krok, který může americkou výjimečnost podkopat zevnitř.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co Trump udělal a jak to může ovlivnit zájem o americké akcie a dluhopisy.

Proč na to zatím trhy ve větší míře nereagovaly a kdy se to může projevit.

Jakou páku teď Trump získal na americkou centrální banku.