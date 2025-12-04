Investiční skupina Rockaway Capital prohlubuje svou sázku na digitální aktiva. Její divize RockawayX je jednou z největších v Evropě, co se týče blockchainových technologií a digitálních aktiv. Teď však čeká společnost, kterou dosud vlastnili zakladatel Rockaway Capital Jakub Havrlant a investiční partner řídící RockawayX Viktor Fischer, nová kapitola.
Na spadnutí je transakce, při níž se RockawayX spojí se společností Solmate, kotovanou na newyorské burze Nasdaq. Před několika měsíci se Češi stali největším z jejích investorů, dali do ní 50 milionů dolarů, teď se stanou jedním z největších akcionářů. Aktuálně je podepsaný takzvaný term sheet, tedy shrnutí podmínek transakce, která nyní projde prověrkou due diligence a oficiálně by měla být dotažena v první polovině roku 2026.
