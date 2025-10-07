Přesná čísla na to neexistují, ale minimálně přednášky českých manažerů společnosti Groupon ukazují, že se na růstovém příběhu amerického slevového portálu vezou i stovky, ne-li tisícovky tuzemských retailových investorů. Pokud někoho láká český příběh na největší technologické burze světa Nasdaq, má teď vedle Grouponu další příležitosti.
Na Nasdaqu se během září objevil nový titul Solmate, obchodovaný pod tickerem SLMT. Původně se firma jmenovala Brera Holdings a provozovala fotbalové a volejbalové kluby v Itálii, Makedonii a dalších zemích. Teď však pod novým jménem píše společnost úplně jiný příběh v kryptoměnách.
Co se dočtete dál
- O jakou společnost s výraznou českou stopou se jedná.
- Co je jejím hlavním posláním.
- Jak moc vyrostla v posledních týdnech cena jejich akcií.
- První čísla: Jak se daří fondům Rockaway otevřeným kvalifikovaným investorům.
