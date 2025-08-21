Když v roce 1997 vznikla společnost Strom Export, měla jasný cíl – dostat české zemědělské stroje do zahraničí. O více než čtvrt století později už jako rodinná firma Bednar FMT své technologie vyváží na tři kontinenty a patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce závěsné zemědělské techniky. Letos navíc překročila obrat 3,5 miliardy korun.
Firma je příkladem toho, jak efektivní posun může nastat, když se vsadí na správnou práci s daty a začne se včas. Za expanzí do Evropy, Severní Ameriky, Austrálie i Afriky totiž nestojí jen kvalita strojů, ale také digitalizace, kterou firma systematicky buduje posledních šest let s pomocí technologické skupiny BiQ Group.
Společně se svými dceřinými firmami PUXdesign a BOOTIQ Bednar digitalizuje obchodní i interní procesy – od konfigurátoru zemědělských strojů přes B2B portál až po e‑shop s náhradními díly. Aktuálně firma zvažuje i rozšíření systému o AI funkce, momentálně je tento proces ve fázi analýz.
Jazykové mutace ve třiceti verzích
Řešení konfigurátoru, který pro ně společnost BiQ Group „ušila“ na míru, zahrnuje více než 30 jazykových mutací a obsahuje informace o tisícovkách produktů a jejich variant. To výrazně zrychluje proces vyřízení objednávek, šetří desítky hodin týdně obchodníkům i zákaznické podpoře. Systém navíc zajišťuje stoprocentní kontrolu nad kompatibilitou jednotlivých variant strojů, čímž se minimalizuje chybovost a eliminuje riziko nevyrobitelných konfigurací. Funkční, srozumitelný a spolehlivý nástroj tím umožňuje i globální expanzi, včetně vstupu na americký a australský trh.
„Dříve obchodníkům trvalo sestavení nabídky i několik dní, než ji pro zákazníka složili z interních excelovských ceníků a dokončili objednávku, navíc mnohdy s chybami, které se musely dále komunikovat a vyjasňovat,“ říká Jan Slavík, vedoucí IT oddělení Bednar FMT.
Doplňuje, že si zároveň uvědomovali nemožnost udržet tento systém při vytrvalém růstu firmy a vzrůstající komplexitě. „Obrátili jsme se proto na PUXdesign ohledně vytvoření konfigurátoru, který by čerpal data o strojích a dílech z našeho ERP, znal všechny číselníky a možné kolize. Dnes si zákazník za pár minut nakonfiguruje přesný model stroje a rovnou ví, že ho dokážeme vyrobit,“ dodává Slavík.
Jiří Juhaňák z PUXdesign zase kvituje, že tato rodinná firma přistupuje k problematice digitalizace zodpovědně a s respektem. „S Bednar FMT digitalizujeme obchodní i interní procesy už šestým rokem. Patří mezi ty osvícené klienty, kteří si uvědomují význam a přínos digitalizace. Partnerství si ceníme i proto, že známe předem nejen rozpočet, ale i konkrétní zadání s technickou specifikací, se kterým přichází interní IT oddělení,“ pochvaluje si Juhaňák.
„Tím se potvrzuje i fakt, že když si klient zpracuje i konzultační část, má projekt z půlky vyhráno. Díky tomu jsme schopni za měsíc vykopnout velký projekt. Máme k dispozici byznysové i testovací zadání, testovací data nebo analýzu,“ vysvětluje Juhaňák.
Digitalizace jako úspora a minimalizace chyb
Klienti společnosti díky precizní digitalizaci nevyužívají nově jen konfigurátor, ale také B2B e‑shop s náhradními díly.
„Převzali jsme správu a rozvoj dodavatelského portálu po předchozím dodavateli. Nová verze už urychluje výměnu informací v rámci distribuční sítě. Přístup k portálu s náhradními díly je sjednocen prostřednictvím řešení Keycloak, což zjednodušuje správu uživatelských účtů a přístupových práv. Součástí systému je i přehled skladových strojů, který v reálném čase doporučuje zákazníkům dostupné modely,“ vysvětluje Juhaňák s tím, že si zákazník zadá vlastní konfiguraci a systém rovnou nabídne i podobný stroj, který je skladem. „To výrazně zkracuje rozhodování a zvyšuje konverze, respektive pravděpodobnost, že si zákazník naskladněný stroj rovnou objedná,“ popisuje Juhaňák.
Technologická nezávislost i plány s AI
Spolupráce firem ukazuje, že pro úspěšnou digitalizaci není nutné opustit všechna stávající řešení a přejít na velké enterprise platformy. Společnost proto společně s týmy PUXdesign a BOOTIQ vyvíjí vlastní aplikace, využívá nástroje Atlassian a chystá rozšíření o AI funkce – třeba chytrého asistenta technické podpory. Výsledkem je propojený digitální ekosystém, který podporuje každodenní provoz i mezinárodní růst firmy.
„Neustále se nám potvrzuje, jak je dnes důležitá technologická flexibilita – tedy nebýt omezeni jedním dodavatelem, platformou nebo technologií. Ty volíme až dle daného řešení. Dokážeme díky tomu oslovit a navázat spolupráci s firmami, jako je právě Bednar FMT, protože nemusíme klientské řešení ‚ohýbat‘ podle našich kompetencí,“ vysvětluje Juhaňák, proč není dobré se upisovat jedné společnosti na dlouhé roky.
Tato rodinná společnost zaměřující se na zemědělskou techniku přitom investuje i do oblastí, které jiné firmy často opomíjejí – například do automatického testování nebo pravidelné údržby a zjednodušování systému. „Díky tomu si udržují kvalitu i v dlouhodobém horizontu,“ uzavírá Juhaňák.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost zemědělství.
