Znáte značku Versace? pousměje se Ital Matteo Valentini. A protože je mu jasné, že přikývnu, hned pokračuje: „My jsme taky top, ale mezi jablky. Třeba tahle, Melinda Dolcevita, byla i na Milano Fashion Week,“ ukazuje na prémiovou značku jablka muž z marketingového oddělení jednoho z největších ovocnářských hráčů v Evropě. Konkrétně tuto takzvanou klubovou odrůdu seženete v Česku zhruba za 75 korun za kilogram. Pro srovnání, průměrná cena jablek byla v listopadu v Česku těsně nad 34 korunami za kilo.
Stojíme v Dolomitech, pod lanovkou, jakou jinde nenajdete. Speciální kabiny pendlují mezi nitrem jedné z hor, v níž jsou netradiční sklady, a halou s třídicími linkami konsorcia Melinda sdružujícího 4000 malých pěstitelů na 6700 hektarech sadů. V údolích Val di Non a Val di Sole jsou vedle vinic jabloně téměř všude. Nedají se přehlédnout. Krajina místy vypadá, jako byste mezi městečka, hory, řeky a louky položili látku složenou ze čtvercových záplat.
Když lanovku v listopadu oficiálně spouštěli, dorazila na sever Itálie z Říma i premiérka Giorgia Meloniová. Pro ekonomiku tady v oblasti Trentina je Melinda klíčovou společností: každoročně sklidí okolo čtyř set tisíc tun jablek, což je asi pětina celkové produkce v Itálii. Italové jsou přitom po Polsku druhými největšími pěstiteli tohoto ovoce v Evropě. Třicet procent produkce „jablečný kolos“ Melinda vyváží do více než čtyřicítky zemí světa, Česko nevyjímaje.
