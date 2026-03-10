Pozornost světa se v posledních dnech soustředí hlavně na to, jak konflikt na Blízkém východě tlačí vzhůru ceny ropy a zemního plynu. Ve stínu těchto komodit ale stojí ještě jedna, která může mít zásadní dopad na globální ekonomiku i potravinovou bezpečnost: hnojiva.
Blízký východ patří mezi největší světové producenty hnojiv a Hormuzský průliv je klíčovou přepravní trasou pro jejich export. Podle odhadů tudy prochází zhruba 35 procent světového vývozu močoviny – nejpoužívanějšího dusíkatého hnojiva, na němž závisí přibližně polovina globální produkce potravin. Stejnou cestou putuje také asi třetina světového exportu amoniaku, klíčové suroviny pro výrobu dusíkatých hnojiv, a významná část fosfátů i zkapalněného zemního plynu. „Přerušení výroby a dopravy z této oblasti má okamžitý dopad na globální trh s hnojivy,“ říká Pavel Janík, koordinátor české odnože největšího evropského výrobce hnojiv, norské společnosti Yara.
Co se dočtete dál
- Proč válka na Blízkém východě zdražuje hnojiva, ale zatím ne potraviny.
- Jak velkou roli hraje Hormuzský průliv v globálním trhu s hnojivy.
- Proč evropští výrobci řeší, zda hnojiva vyrábět, nebo dovážet.
