Chemická divize Agrofertu, jenž patří šéfovi hnutí ANO a očekávanému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi, posílila v byznysu se čpavkem. Od skupiny OCI Global egyptského miliardáře Nassefa Sawirise, mimo jiné spolumajitele anglického fotbalového klubu Aston Villa, kupuje Agrofert terminál a velký sklad v nizozemském přístavu Rotterdam i navazující logistiku a obchod. Informaci zveřejnily Agrofert i OCI Global, která je kotovaná na burze Euronet v Amsterdamu.

