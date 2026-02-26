Dej blbci funkci a vymyslí lejstro, říkal Jan Werich. Ministr zemědělství Martin Šebestyán z SPD zajisté blbcem není. A tak ve své funkci vymyslel nikoli lejstro, ale rovnou nový úřad, či přesněji novou úřední pozici. Ta se jmenuje  „potravinový ombudsman“ a má zajistit, abychom nakupovali hezky česky, tedy kvalitně a levně. Celý projekt potravinového ombudsmanství je samozřejmě bizarní nesmysl. Ale je užitečný proto, že si skrze něj můžeme povšimnout, za koho ministerstvo zemědělství kope.

Co se dočtete dál

  • K čemu má politicky sloužit „potravinový ombudsman“.
  • Komu ministerstvo zemědělství ve sporu o ceny potravin nadržuje.
  • Jak ministerstvo používá neférovou statistiku.
