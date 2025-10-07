Vítěz voleb, šéf hnutí ANO Andrej Babiš, má v těchto dnech plné ruce práce. Kromě jednání o nové vládě musí se svými nejbližšími spolupracovníky brzy rozlousknout zásadní otázku: jak naložit s vlastnictvím Agrofertu, rozvětveného zemědělsko-potravinářsko-chemického holdingu, jehož firmy jsou příjemci mnoha dotací. Právě to ho staví do střetu zájmů, který musí vyřešit důsledněji než dřív. K vlastnictví skupiny se Babiš opět přihlásil v závěru loňského roku, když rozpustil svěřenský fond AB private trust I. A chvíli se dokonce spekulovalo o jeho odchodu z politiky.
Teď je ale všechno jinak. Andrej Babiš míří do premiérského křesla silnější než dřív. Co ale udělá se svým impériem? Oficiálně Andrej Babiš po schůzce s prezidentem republiky Petrem Pavlem uvedl, že situaci vyřeší v souladu se zákonem. Právě prezident podmiňuje jmenování Babiše premiérem odstraněním jeho střetu zájmů.
„Nebudeme spekulovat ani předjímat. Vždy budeme postupovat v souladu se zákonem,“ uvedl pro HN jen stručně Pavel Heřmanský, mluvčí holdingu Agrofert.
Redakce HN na toto téma hovořila s několika lidmi z jeho okolí a také s odborníky na správu majetku a svěřenské fondy. Na základě toho sestavila možné scénáře, které se Babišovi nabízí. Z jejich výpovědí také vyplývá, který nakonec zřejmě zvolí.
Co se dočtete dál
- Jaké scénáře Andrej Babiš má.
- Proč je prodej Agrofertu nereálný.
- Na co musí pamatovat při tvorbě dalšího svěřenského fondu.
