Přesně deset let uplyne v pondělí 29. prosince ode dne, kdy policie oficiálně potvrdila, že vyšetřuje možný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Pravomocného rozsudku, zda staronový premiér a majitel Agrofertu Andrej Babiš pří získání padesátimilionové dotace spáchal trestný čin, se ale dočkáme nejdříve v roce 2030.
Definitivní verdikt oddaluje fakt, že jednasedmdesátiletý miliardář a současně politik byl v říjnu opět zvolen do sněmovny. A na rozdíl od dřívějška jej poslanci již s největší pravděpodobností ke stíhání nevydají. HN popisují, proč se případ tak dlouho táhne a kdo či co to má na svědomí. A také jaký může být jeho další průběh.
Co se dočtete dál
- Jak se rychlost řízení dívají experti.
- Jaký může být další průběh kauzy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.