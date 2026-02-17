Začal se naplňovat scénář, který jízlivci nazvali „vláda sdílené imunity“. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny hlasy vládních poslanců nedoporučil vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. A nelze pochybovat že na doporučení dá celá sněmovna, ve které mají většinu vládní strany – ANO, SPD a Motoristé. Je to samozřejmě skvělá zpráva pro oba ústavní činitele, ale mizerná zpráva pro spravedlnost.
Je zřejmé, že jsme se dostali do bodu, kdy rovnost před zákonem už je jen iluzí. Jsou tu rovní, což jsme my všichni, a rovnější, což jsou držitelé moci. Spravedlnost je na ně krátká.
Co se dočtete dál
- Co je smyslem poslanecké imunity a proč by se na Babiše a Okamuru neměla vztahovat.
- Jak se vyvíjely Babišovy výroky k vlastnímu vydávání ke stíhání a co je skutečným důvodem toho, že se chce nyní před zákonem schovat.
- O čem mocenské zastavení výkonu spravedlnosti svědčí.
