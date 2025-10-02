Vrcholný český byznys s napětím očekává výsledky letošních parlamentních voleb. Do čela vlády by se totiž mohl vrátit pro ně poněkud ošidný prvek – miliardář a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Samozřejmě zatím není vůbec jasné, zda se Babiš po čtyřleté pauze opět premiérem stane. On sám je zatím opatrný, názor na své budoucí politické působení během roku několikrát změnil. Avšak nyní má jeho okolí jasno: pokud ANO dosáhne na dostatečně silný mandát, nejmocnější politické funkci nejspíše neodolá.
Ostatně právníci Agrofertu už několik týdnů intenzivně vymýšlí, jak znovu vyřešit hrozící střet zájmů plynoucí z vlastnictví rozvětveného zemědělsko-chemického holdingu Agrofert, jehož firmy jsou příjemci mnoha dotací. K vlastnictví skupiny se Babiš opět přihlásil v závěru loňského roku, když rozpustil svěřenský fond AB private trust I. A chvíli se dokonce spekulovalo o jeho odchodu z politiky. Fondovou strukturu Babiš vytvořil účelově právě kvůli svému působení v politice po roce 2017.
Tuzemští miliardáři, kteří v Česku mají své politické a obchodní zájmy, ale mají v souvislosti s Babišem jiné starosti. Šéf hnutí ANO pro ně představuje důležitý faktor, se kterým se ale pracuje diametrálně jinak než s vládou složenou z profesionálních politiků. Kombinace jeho politické síly a osobního bohatství (Babiš patří mezi desítku nejbohatších Čechů) z něj dělá úplně jinou ligu. Babiš navíc už dříve ukázal, že si politickou moc vůči svým kolegům z miliardářských žebříčků dokáže náležitě užít.
Co se dočtete dál
- Proč chce Babiš sestřelit české zbrojaře.
- A jaké vztahy má s Renátou Kellnerovou a Danielem Křetínským.
- Proč je dobré sledovat jeho námluvy s Tykačem.
- O co se bude hrát v ČEZ.
