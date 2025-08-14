Velké technologické firmy aktuálně pracují na patrně nejdražších projektech výpočetní techniky v historii. Meta připravuje superpočítače Prometheus a Hyperion, Muskovo xAI Colossus a OpenAI staví Stargate. Tyto stroje mají poskytovat obrovský výkon pro trénování a provoz pokročilých modelů umělé inteligence a rozpočty na každý z nich přesahují sto miliard dolarů. Přesto jde jen o malou část z toho, co bude nutné investovat v období, které nová analýza Financial Times označuje jako „éru AI“.

Podle odhadů mají Google, Amazon, Microsoft a Meta utratit za datová centra letos přes 350 a příští rok více než 400 miliard dolarů. Kapitálové výdaje těchto firem roky plynuly do cloudu, logistiky a základní infrastruktury. Po spuštění ChatGPT na konci roku 2022 se umělá inteligence stala středem jejich strategických plánů a rozpoutala závody v AI zbrojení. Stovky miliard nyní míří do serverů, čipů a datových center, což vyvolává otázky o budoucí návratnosti a energetických nárocích.

