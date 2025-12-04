Především na západním pobřeží USA budují aktuálně koncerny jako Amazon, Google, Microsoft či Meta gigantická datová centra s cílem nasytit světový hlad po strojovém učení. Další „AI gigafactories“ rostou v Číně, ale také třeba v německém Lübbenau 150 kilometrů od českých hranic. Velké datové centrum tu buduje za 11 miliard eur vlastník Lidlu a Kauflandu skupina Schwarz. Jde o největší investici v historii maloobchodní skupiny.
Světový závod ve zvyšování výpočetního výkonu přitom teprve odstartoval. Může však skončit daleko před cílem. Nikoliv na nezájmu investorů, ale na skutečnosti, že datacentrům dojde šťáva. „Bez energie nebude umělá inteligence,“ konstatuje Mezinárodní energetická agentura (IEA) v úvodu svého reportu k AI.
Co se dočtete dál
- Kolik elektřiny datová centra pro umělou inteligenci v následujících letech spotřebují.
- Které elektrárny by mohly rostoucí spotřebu pokrýt.
- Proč není vůbec jisté, zda nové zdroje k výroby datacenter vzniknou včas.
- Jaké problémy způsobují datová centra v místech, kde vznikají.
