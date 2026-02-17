Společnost Uber se zařadí mezi alternativní taxislužby, které finanční správě pravidelně každý měsíc předávají data pro daňové účely. Uber s finanční správou podepsal memorandum o předávání dat. První data získá správa za únor. V pondělí to sdělila společnost Uber. Dosud měla správa informace k dispozici jednou ročně nebo na základě žádosti úřadů. Na podzim memorandum o každoměsíčním předávání dat podepsala se správou společnost Bolt. Společnost Liftago dohodu připravuje od podzimu, nyní dokončuje systém předávání dat.
Na základě předávaných dat dostane správa informace o tom, kolik který provozovatel fungující přes platformu Uberu dostal v poplatcích za jízdu přes aplikaci i v hotovosti.
Cílem memoranda je nastavit trvalý systém sdílení dat, který nahradí dosavadní jednorázové předávání informací na základě jednotlivých žádostí úřadů o údaje k činnosti přepravních služeb. Finanční správa získá lepší přehled o vývoji trhu a lepší kontrolu firmy. Zároveň se sníží administrativní zátěž pro obě strany.
„Tento krok zlepší datovou kontinuitu a umožní efektivnější analytickou práci, aniž by se zvyšovala administrativní zátěž pro běžné poplatníky,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová. Digitalizace ekonomiky podle ní přinesla nové obchodní modely, u nichž je nutné zajistit zachování transparentního a férového podnikatelského prostředí.
„Memorandum s Finanční správou České republiky je součástí našeho dlouhodobého přístupu k odpovědnému podnikání a otevřené spolupráci s veřejnými institucemi,“ uvedla mluvčí společnosti Uber Iwona Kruk.
Pořad Reportéři ČT loni v září upozornil na daňové úniky firem napojených na alternativní taxislužby Bolt a Uber. Takzvané flotily podle reportáže opakovaně zanikají a nahrazují je nové společnosti se stejným zázemím, aby se vyhnuly placení daní. Podle finanční správy mohou podvody dosahovat stovek milionů korun.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist