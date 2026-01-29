Do konce letošního roku by měla Česká republika implementovat evropskou směrnici, jejímž cílem je pomoci lidem, kteří pracují pro digitální ekonomiku. V podstatě by se tato práce, která se aktuálně pohybuje na hranici šedé ekonomiky, měla plně legalizovat. Znamená to, že by měli mít i tito zaměstnanci plnou ochranu podle pracovní legislativy včetně dovolené atd.
Jak bude v praxi konkrétně vypadat novela zákoníku práce, se teprve ladí. Co je ovšem nutné zregulovat a na co by si zákonodárci měli dát pozor, je jasné už teď.
Co se dočtete dál
- Jak chce stát zregulovat práci pro digitální platformy?
- Jaké změny čekají zaměstnavatele?
- Na koho nová regulace dopadne nejvíc?
