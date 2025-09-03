Je to více než rok od okamžiku, kdy stát uložil firmám povinnost hlásit České správě sociálního zabezpečení veškeré uzavřené dohody o provedení práce. Předtím neměl tušení, kolik peněz a lidí se v dohodách celkově točí. Ministerstvo teď z nasbíraných dat poprvé zjistilo, kolik dohodářů zneužívá dávky. HN mají tato čísla k dispozici.

Na dohody o provedení práce přitom v Česku dělá více než jeden milion lidí a vydělají si jejich prostřednictvím zhruba 80 miliard korun ročně. Pojistné se ale platí jen z každé padesáté dohody, kde příjem přesáhne zákonný limit. Ten se zvedl z loňských 10 tisíc měsíčně na 11,5 tisíce korun v letošním roce. Stát tak tratí miliardy na pojistném – ministerstvo proto chystá novou strategii, co s dohodami dál. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • K čemu stát využívá evidenci dohod o provedení práce, která funguje už přes rok?
  • Co díky ní může zjistit ohledně zneužívání dávek?
  • Čekají zaměstnavatele další změny u dohod?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se