Je to více než rok od okamžiku, kdy stát uložil firmám povinnost hlásit České správě sociálního zabezpečení veškeré uzavřené dohody o provedení práce. Předtím neměl tušení, kolik peněz a lidí se v dohodách celkově točí. Ministerstvo teď z nasbíraných dat poprvé zjistilo, kolik dohodářů zneužívá dávky. HN mají tato čísla k dispozici.
Na dohody o provedení práce přitom v Česku dělá více než jeden milion lidí a vydělají si jejich prostřednictvím zhruba 80 miliard korun ročně. Pojistné se ale platí jen z každé padesáté dohody, kde příjem přesáhne zákonný limit. Ten se zvedl z loňských 10 tisíc měsíčně na 11,5 tisíce korun v letošním roce. Stát tak tratí miliardy na pojistném – ministerstvo proto chystá novou strategii, co s dohodami dál.
Co se dočtete dál
- K čemu stát využívá evidenci dohod o provedení práce, která funguje už přes rok?
- Co díky ní může zjistit ohledně zneužívání dávek?
- Čekají zaměstnavatele další změny u dohod?
