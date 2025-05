Úředníci na „pracáku“ už nemusí slepě spoléhat na to, že uchazeč o práci tvrdí, že si nikde nepřivydělává. Dostali do ruky nový nástroj – dotazem do IT systému České správy sociálního zabezpečení mohou obratem zjistit, jestli dotyčný někde nemá uzavřenou dohodu o provedení práce. Ta se s možností být evidován na Úřadě práce a brát podporu vylučuje.

Pokud úředník „dohodáře“ odhalí, vyřadí ho z evidence. Dotyčný pak musí nejen vracet podporu, ale také zpětně doplácet zdravotní pojištění. Vyškrtnut přitom může být uchazeč dokonce i za dohodu, kterou podepsal někdy v minulosti a už na ni nic nedostává. Ministerstvo chce lidi v kampani na toto riziko upozornit.

