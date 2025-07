V červnu dosáhla nezaměstnanost v Česku 4,2 procenta, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce v celé zemi 315 465 lidí, o 595 méně než v květnu. Současně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst, a to o 2264 na téměř 98 700. Meziročně se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,6 procentního bodu, uchazečů o práci bylo v červnu zhruba o 42 800 víc než před rokem. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR.

„Česká republika patří v rámci celé Evropské unie ke státům s nejnižší nezaměstnaností. Statistiky nám potvrzují, že nezaměstnanost i přes zapojení sezonních pracovníků spíše stagnuje, přitom ale počet volných míst, která firmy nabízí, nadále roste. Tato situace na trhu práce, kterou už sledujeme několik měsíců, setrvává jak v celé zemi, tak v jednotlivých regionech,“ konstatoval generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Nejnižší nezaměstnanost byla minulý měsíc nadále v Praze, kde dosáhla 3,2 procenta. Nejvyšší zůstává s 6,5 procenta v Ústeckém kraji. V porovnání s květnem se podíl nezaměstnaných změnil jen ve dvou krajích – v Praze vzrostl o desetinu procentního bodu, v Karlovarském kraji naopak o 0,1 procentního bodu klesl. V ostatních krajích stagnoval. Meziročně se nezaměstnanost nejvíce zvýšila v Karlovarském a Libereckém kraji, konkrétně o 0,9 procentního bodu, v Moravskoslezském kraji oproti loňskému červnu stoupla o 0,8 procentního bodu.

Při porovnání okresů měly v červnu nejvyšší podíl nezaměstnaných Mostecko, kde dosáhl 9,4 procenta, a Karvinsko s devíti procenty. Naopak velmi nízkou nezaměstnanost, tedy pod třemi procenty, eviduje úřad práce tradičně v okresech Praha-východ a Praha-západ a v okresech Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov, Benešov, Zlín, Jičín a Ústí nad Orlicí.

Během června se do evidence úřadů práce evidovalo 34 136 lidí, přes 31 procent to udělalo on-line pomocí klientské zóny Jenda. Nově evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo oproti předchozímu měsíci o 708 méně, meziročně o 2741 více.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří by mohli ihned nastoupit do práce, tak bylo v Česku ke konci června zhruba 294 000.

Nejvíc volných míst v Praze

Zaměstnavatelé nabízeli ke konci června prostřednictvím Úřadu práce ČR 98 677 volných pracovních míst, což je o 2264 víc než v květnu. Absolutně nejvíc pozic nabízí opakovaně zaměstnavatelé v Praze (23 467 míst) a ve Středočeském kraji (15 761 míst). Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v celé zemi v průměru 3,2 uchazeče o zaměstnání, nejvíc v okrese Karviná, kde na jedno místo připadá skoro 22 zájemců. Naopak v okresech Praha-východ a Praha-západ připadá na jedno volné místo necelý jeden uchazeč.

Loni v červnu úřady práce evidovaly přes 263 500 volných pracovních míst. Značný meziroční pokles je ale daný změnou systému, kdy neobsazené pozice po půl roce vyřadí z databáze.

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky na stavby, o kuchaře, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, montážní dělníky nebo o uklízeče.

„Data volných míst úřadu práce na rozdíl od statistik evidovaných nezaměstnaných nevypovídají komplexně o celém trhu práce, mnoho pozic se inzeruje a obsazuje na pracovním trhu prostřednictvím dalších platforem,“ upozornil Úřad práce ČR.