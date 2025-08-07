Na nelegální práci přichází stát na odvodech podle odhadů expertů až o desítky miliard korun ročně. Až donedávna přitom neudělal žádné podstatné změny směrem k jejímu lepšímu odhalování a hlavně prokazování. To málo, které inspektoři práce rozkryjí a pokutují, představuje jen špičku ledovce.

HN teď navíc zjistily, že úřady ani v tomto minimu odhalených případů zpravidla vůbec nepřistupují k doměření pojistného. I tyto peníze tak státu utíkají. Řádově by přitom šlo podle teoretického propočtu doměřit i za stávajícího stavu nejméně desítky milionů korun ročně.  

Co se dočtete dál

  • Proč stát nevymáhá odvody za nelegální práci?
  • Kolik ročně utíká státu na daních a pojistném z práce načerno?
  • Co se na tom změní?
