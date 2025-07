Společnost Velká Pecka provozující e-shop a rozvážkovou službu pod značkou Rohlík.cz porušila zaměstnáváním svých kurýrů na IČO zákon. Konstatoval to v úterý Městský soud v Praze, který za to firmě miliardáře Tomáše Čupra potvrdil pokutu ve výši 2,5 milionu. Tu jí Státní úřad inspekce práce (SÚIP) udělil poté, co se ve firmě na jaře 2021 zajímal o to, za jakých okolností pro ni její kurýři pracují. Podobně přitom fungují i další rozvážkové firmy. A to, jak nakonec spor Rohlíku dopadne, bedlivě sledují.

Případ řešil senát v čele s Ludmilou Sandnerovou už podruhé. Loni v prosinci shledal pokutu oprávněnou, jenže Nejvyšší správní soud mu po kasační stížnosti Čuprovy firmy letos v dubnu případ vrátil k novému rozhodnutí. Prvoinstanční soud se podle něj nedostatečně vypořádal se všemi námitkami Velké Pecky. Nicméně Sandnerová nyní svůj tehdejší verdikt potvrdila. „Byly naplněny všechny znaky závislé práce,“ konstatovala. Kurýři formálně pracovali na vlastní IČO, ale ve skutečnosti se chovali jako zaměstnanci.

