Investiční poradci už nemají být tolik závislí na provizích, neboť by měli dostávat také pevnou měsíční odměnu. Požaduje to nově ČNB, která tvrdí, že kvůli systému provizí mohou být poradci ve střetu zájmů se svými klienty. Mohou se tedy dostat do situací, kdy se rozhodují, zda upřednostní svou nebo klientovu peněženku. Poradenské společnosti to odmítají a obávají se, že pro některé firmy může být opatření až likvidační. Navíc to prý může ovlivnit dostupnost těchto služeb pro domácnosti.

