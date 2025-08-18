Největší tuzemská banka co do počtu klientů Česká spořitelna vypověděla koncem července spolupráci několika stovkám poradců jednoho z předních hypotečních zprostředkovatelů v zemi Gepard Finance. Důvodem je propojení této společnosti s finanční skupinou Partners miliardáře Petra Borkovce. Ta od loňského března v Česku provozuje i vlastní banku, která je tak přímým konkurentem České spořitelny.
Co se dočtete dál
- Proč se Česká spořitelna rozhodla přerušit spolupráci právě teď.
- Kolika poradců z Gepard Finance se krok banky reálně dotkne.
- Jak na rozhodnutí reagovala skupina Partners i samotný Gepard.
- Jaký historický spor mezi Spořitelnou a Partners mohl k situaci přispět.
