Od populistů čekáme sliby, od odpovědných politiků program. Proto bylo na pováženou, že až do dnešního dne neměli voliči k dispozici program koalice Spolu, která sama sebe označuje za odpovědnou formaci. Dokument s názvem Program Spolu už známe. Povedl se? Dá se mu věřit? A může Petru Fialovi a spol. v situaci, která vypadá beznadějně, pomoci například v tom smyslu, že přivede k volbám ty bývalé voliče koalice Spolu, kteří ji opustili a nyní říkají, že k volbám nepřijdou?
Odpověď na všechny tři otázky bude spíše skeptická.
Co se dočtete dál
- Proč to, co představila koalice Spolu vlastně není program
- Kde to Fialovi a spol. skřípe nejvíc
- Přesvědčí tenhle dokument inteligentní lidi, kteří jsou teď rozhodnutí nevolit?
