Místo devíti poslanců minimálně patnáct. Strana, která se zastává podnikatelů a živnostníků, tlačí na vyrovnaný státní rozpočet a přijetí eura. A ve vedení Prahy má svého zakladatele Miroslava Kalouska. Tak nějak by v ideálním scénáři měla vypadat za čtyři roky TOP 09, kdyby se jejímu novému vedení, které vzešlo ze sobotního sněmu v Praze, povedla většina jeho plánů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak chce TOP 09 po víkendovém sněmu bojovat o voliče.
  • Jak chce strana cílit na živnostníky a podnikatele.
  • Proč jsou odborníci k plánům nového vedení skeptičtí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se