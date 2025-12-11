Usednout v čele hlavního města Prahy a stát se primátorem nebo primátorkou je údajně nevděčná práce. Jde sice o prestižní post, ve kterém se rozhoduje o více než stomiliardovém rozpočtu, přesto se žádné velké tváře politických stran do čela metropole nehrnou. Volby do zastupitelstva ale proběhnou už za deset měsíců a jednotlivé partaje se snaží ladit strategii. 

Zatím se v kuloárech objevilo jen jedno jméno, které má celostátní přesah. Vlivný pražský zastupitel a poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) totiž podle informací HN „tlačí“ v souvislosti s primátorským křeslem ideu návratu bývalé stranické šéfky a také předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak řeší poslanec Jiří Pospíšil a pražský předseda TOP 09 personální krizi strany.
  • Jak reaguje Markéta Pekarová Adamová na opakované prosby jejích spolustraníků.
  • Proč nikdo nechce usednout v křesle primátora Prahy.
