Usednout v čele hlavního města Prahy a stát se primátorem nebo primátorkou je údajně nevděčná práce. Jde sice o prestižní post, ve kterém se rozhoduje o více než stomiliardovém rozpočtu, přesto se žádné velké tváře politických stran do čela metropole nehrnou. Volby do zastupitelstva ale proběhnou už za deset měsíců a jednotlivé partaje se snaží ladit strategii.
Zatím se v kuloárech objevilo jen jedno jméno, které má celostátní přesah. Vlivný pražský zastupitel a poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) totiž podle informací HN „tlačí“ v souvislosti s primátorským křeslem ideu návratu bývalé stranické šéfky a také předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové.
Co se dočtete dál
- Jak řeší poslanec Jiří Pospíšil a pražský předseda TOP 09 personální krizi strany.
- Jak reaguje Markéta Pekarová Adamová na opakované prosby jejích spolustraníků.
- Proč nikdo nechce usednout v křesle primátora Prahy.
