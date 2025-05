Jestli byla energetická krize v letech 2021–2023 nepoučenému spotřebiteli k něčemu dobrá, pak aby ho naučila, že jeho smlouva s dodavatelem je zásadní. Trh s energiemi si tehdy prošel nebývale turbulentním obdobím, během kterého se velkoobchodní ceny plynu a elektřiny pohybovaly i ve více než desetinásobcích původních i následných úrovní. Spotřebitelé se začali četněji ptát a vyhledávat komentáře, názory a doporučení expertů, zda si cenu elektřiny nebo plynu smluvně zafixovat a na jak dlouho.

Po pádu cen z krizových výší na „dno“ v roce 2023 se na podzim loňského roku začalo zdát, že lépe už bylo a ceny energií se vrátí k vzestupu. Hrála pro to nejen neustávající válka na Ukrajině, třaskavé napětí na Blízkém východě, ale i nepředvídatelnost politiky nového prezidenta USA.

Proto už v polovině února renomovaní analytici poradenských firem specializujících se na energetiku radili spotřebitelům cenu rychle zafixovat, protože trh půjde nahoru. Dnes po třech měsících vidíme, že se stal pravý opak. Ceny od února opět klesaly a spotřebitelé nyní získávají stále výhodnější nabídky od dodavatelů energií.

Znamená to, že by experti nerozuměli svému trhu? Nebo špatně vyhodnotili geopolitické či makroekonomické faktory? Nikoli. Vše udělali správně. Vždyť kdo by vsadil například na pokles cen plynu, když se jeho tok přes Ukrajinu počátkem letošního ledna zcela zastavil?

Na vině špatného odhadu je jiný fenomén současnosti – a tím je obecně nepředvídatelnost. Trhy jsou volatilnější a citlivější a souvisí se zrychlenými masivními toky informací digitální éry.

Jak se tedy spotřebitel má v tomto zběsilém chaosu orientovat? Domnívám se, že odborníky má cenu i nadále sledovat a vyhodnocovat si informace z více úhlů a zdrojů. Ale ani racionalita, jak jsme si ukázali, nemusí stačit. Proto vždy doporučuji i předběžnou opatrnost a trpělivost. Nejen mezi profesionály, ale i pro spotřebitele je zásadní nejednat zbrkle a raději si nechat „neopakovatelnou“ příležitost projít mezi prsty než pak dlouhodobě litovat.